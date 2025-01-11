Рязанские полицейские поймали более 120 водителей с незаконной тонировкой

Водителям назначили наказания в виде административных штрафов.

В пятницу, 10 января, во время рейдов поймали более 120 водителей с незаконной тонировкой. Автомобилистам назначили наказания в виде административных штрафов. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале.

Жителям региона напомнили, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток, либо административный штраф от 2000 до 4000 рублей.