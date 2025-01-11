Рязанские полицейские поймали более 120 водителей с незаконной тонировкой
Водителям назначили наказания в виде административных штрафов.
В пятницу, 10 января, во время рейдов поймали более 120 водителей с незаконной тонировкой. Автомобилистам назначили наказания в виде административных штрафов. Об этом
Жителям региона напомнили, что за невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток, либо административный штраф от 2000 до 4000 рублей.