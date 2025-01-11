Россиянам назвали три главные схемы мошенников в 2025 году

Похищение аккаунта на «Госуслугах», «Фальшивый босс» и поддельные звонки из ведомств останутся популярными у аферистов в этом году

Россиянам назвали три главные схемы мошенников в 2025 году. Об этом РИА Новости 11 января сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, похищение аккаунта на «Госуслугах», «Фальшивый босс» и поддельные звонки из ведомств останутся популярными у злоумышленников в 2025 году.

Как сказал Кузнецов, к мошенническим схемам добавится активное применение технологий искусственного интеллекта.

«При этом мошенники дорабатывают свои схемы, пытаясь обойти банковские системы антифрода. Например, они все чаще просят своих жертв снимать наличные и передавать их курьерам, поскольку понимают, что онлайн-переводы будут заблокированы», — сказал собеседник агентства.