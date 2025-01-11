Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

ВСУ потеряли до 535 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронемашины

Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом 11 января сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Отмечается, что российские военные поразили живую силу и технику Украины в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое ДНР.

Как указано в публикации, ВСУ потеряли до 535 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронемашины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.