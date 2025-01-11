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Опубликован прогноз погоды на 12 января в Рязанской области
В регионе будет облачно. Ожидается дождь, мокрый снег, гололед. Ветер прогнозируют переменных направлений, до девяти метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на воскресенье, 12 января, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет облачно. Ожидается дождь, мокрый снег, гололед. Ветер прогнозируют переменных направлений, до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -3, +2°С, днем — -2, +3°С.