В гостинице на улице Свободы в Рязани сработала пожарная сигнализация

Информация о срабатывании сигнализации в нежилом здании гостиницы на улице Свободы поступила в 13.21.

В субботу, 11 января, в нежилой гостинице на улице Свободы в Рязани сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о срабатывании пожарной сигнализации в нежилом здании гостиницы поступила в 13:21.

На место выезжали пять человек и одна единица техники.

На момент прибытия подразделений регионального ГУ МЧС пожара не было. Вызов оказался ложным.