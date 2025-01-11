На Московском шоссе в Рязани столкнулись легковушка и самосвал

Авария случилась в субботу, 11 января. Движение на участке дороги затруднено.

В Рязани произошло ДТП. Об этом в субботу, 11 января, сообщили в соцсетях.

Авария случилась на Московском шоссе. По словам автора поста, столкнулись «Рено Дастер» и самосвал. Отмечается, что пострадавших нет.

В публикации сказано, что из-за ДТП два троллейбуса не могут проехать.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке затруднено.

Ранее рязанцы сообщили о неработающих светофорах на пересечении Московского шоссе и проезда Шабулина.