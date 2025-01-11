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Цукерберг признал, что американские силовики могут читать переписки в WhatsApp*
По словам Марка Цукерберга, американские силовики иногда могут читать переписки в WhatsApp*, даже несмотря на их шифровку. Однако компания просмотреть их не может, если они не сфотографированы или не переданы другим способом.

Гендиректор Meta* Марк Цукерберг признал, что переписки пользователей в мессенджере WhatsApp* «иногда могут читать» сотрудники правоохранительных органов США. Об этом он сообщил в интервью актеру и телеведущему Джо Рогану, пишет РЕН ТВ 11 января.

По словам Марка Цукерберга, американские силовики иногда могут читать переписки в WhatsApp*, даже несмотря на их шифровку. Однако компания просмотреть их не может, если переписки не сфотографированы или не переданы другим способом.

Вместе с тем он подчеркнул, что WhatsApp* — это одна из самых безопасных соцсетей.

Помимо этого, Марк Цукерберг рассказал в интервью, что офис действующего президента США Джо Байдена давил на Meta* ради цензуры соцсетей. Под нее попадали и такие серьезные темы, как побочные действия вакцин от коронавируса, так и смешные картинки и мемы.

*Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в России