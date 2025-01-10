За год из Рязанской области выдворили более тысячи мигрантов

Выдворяли мигрантов, у которых отсутствовал патент на осуществление трудовой деятельности или вовсе не было документов.

Более тысячи иностранных граждан были выдворены из Рязанской области в 2024 году за незаконное проживание на территории региона. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил телеканал ТКР со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как указано в публикации, из Рязанской области выдворяли мигрантов, у которых отсутствовал патент на осуществление трудовой деятельности или вовсе не было документов.