Впавший в кому после ДТП директор рязанского ЖКУ скончался

Директор рязанского ЖКУ № 22 Владимир Шустров скончался 7 января.

Впавший в кому после ДТП директор рязанского ЖКУ скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Директор рязанского ЖКУ № 22 Владимир Шустров скончался 7 января. Ночью 30 декабря он вместе с волонтерами возвращался из гуманитарной миссии из зоны СВО, на дороге Хлевное-Липецк машина рязанцев попала в ДТП, на месте погибли несколько человек.

До 7 января Шустров находился в коме.

Его похороны прошли в поселке Тума Клепиковского района.

Напомним, в той же аварии погиб руководитель рязанской общественной организации «Доброволец», сотрудник компании «Эко-Пронск» Илья Корякин.