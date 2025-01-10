Впавший в кому после ДТП директор рязанского ЖКУ скончался
Директор рязанского ЖКУ № 22 Владимир Шустров скончался 7 января.
Впавший в кому после ДТП директор рязанского ЖКУ скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».
Директор рязанского ЖКУ № 22 Владимир Шустров скончался 7 января. Ночью 30 декабря он вместе с волонтерами возвращался из гуманитарной миссии из зоны СВО, на дороге Хлевное-Липецк машина рязанцев попала в ДТП, на месте погибли несколько человек.
До 7 января Шустров находился в коме.
Его похороны прошли в поселке Тума Клепиковского района.
Напомним, в той же аварии погиб руководитель рязанской общественной организации «Доброволец», сотрудник компании «Эко-Пронск» Илья Корякин.