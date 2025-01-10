Верблюд с рязанской фермы снялся в фильме и стал звездой

Отмечается, что девятилетнее животное из села Агро-Пустынь сыграло роль заколдованного в верблюда и влюбленного в Бабу Ягу мудреца в фильме «Финист. Первый богатырь».

Верблюд с рязанской фермы снялся в фильме и стал звездой. Об этом сообщается в сюжете телеканала ГТРК «Ока».

Отмечается, что девятилетнее животное из села Агро-Пустынь сыграло роль заколдованного в верблюда и влюбленного в Бабу Ягу мудреца в фильме «Финист. Первый богатырь».

Верблюд Джамал прошел кастинг и опередил 20 конкурентов, а после провел месяц на съемках в Москве.