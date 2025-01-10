В воронежской школе произошла сильная давка

В воронежской школе произошла сильная давка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло 10 января в школе № 103. Школьников отпустили домой раньше положенного, а охранник заведения забыл открыть вторую входную дверь. В результате коридоры и раздевалки заполонили дети, которых пришлось вытаскивать на улицу из единственной открытой двери.

Ситуацию удалось решить благодаря одному из родителей, который вовремя открыл вторую дверь. В администрации школы утверждают, что никто не пострадал.