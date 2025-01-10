В Смоленской области мужчина убил пасынка и утопил тело в реке

В Смоленской области мужчина убил пасынка и утопил тело в реке. Об этом пишут «Плохие новости».

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения посчитал, что 14-летний школьник ему дерзит и осуждает за пьянство.

Отчим начал избивать ребенка. От полученных травм мальчик скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, отчим отвез тело ребенка на берег реки Десна и бросил в воду.

В настоящее время тело не найдено. Убийца задержан и заключен под стражу.