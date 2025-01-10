В Рязанской области вырос спрос на психологов

В нашем регионе данный показатель увеличился за пять лет сразу в восемь раз.

В Рязанской области вырос спрос на психологов. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

В нашем регионе данный показатель увеличился за пять лет сразу в восемь раз.

Активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).

В Рязанской области конкуренция за рабочие места среди психологов составляет 30 активных резюме на одно рабочее место.

Психолог может заработать порядка 33,5 тысячи рублей, что ниже среднего дохода жителя региона.