В Рязанской области «семерка» съехала в кювет и перевернулась
Авария случилась в четверг, 9 января, в Рыбновском районе на втором километре автодороги «Рыбное-Ходынино-Рязань».
В Рязанской области «семерка» съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась в четверг, 9 января, в Рыбновском районе на втором километре автодороги «Рыбное-Ходынино-Рязань».
По предварительной информации, 35-летняя рязанка на ВАЗ-2107 не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия водитель и двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение.
Проводится проверка.