В Рязанской области «семерка» съехала в кювет и перевернулась

Авария случилась в четверг, 9 января, в Рыбновском районе на втором километре автодороги «Рыбное-Ходынино-Рязань».

В Рязанской области «семерка» съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась в четверг, 9 января, в Рыбновском районе на втором километре автодороги «Рыбное-Ходынино-Рязань».

По предварительной информации, 35-летняя рязанка на ВАЗ-2107 не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение.

Проводится проверка.