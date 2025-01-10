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В Рязанской области на 2,7% снизилась рождаемость в 2024 году
Всего было зарегистрировано 6427 рождений, в 2023 году количество составило 6605 детей.

В Рязанской области на 2,7% снизилась рождаемость в 2024 году. Предварительные итоги опубликовала глава управления ЗАГС по региону Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте.

По ее словам, всего было зарегистрировано 6427 рождений, в 2023 году количество составило 6605 детей.

Отмечается, что тенденция к снижению рождаемости постепенно замедляется:

  • 2020 г. — 5,9%
  • 2021 г. — 8,1%
  • 2022 г. — 13,1%
  • 2023 г. — почти 6%
  • 2024 г. — 2,7%.

Сорокина добавила, что девочек в абсолютном значении и в процентном соотношении родилось больше, чем в 2023 году. При этом мальчиков больше, чем девочек и в 2023, и в 2024.