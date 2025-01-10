В Рязани усилили патрули на водоемах

Очередной рейд состоялся в пятницу, 10 января. Спасатели провели его на реке Трубеж.

В Рязани усилили патрули на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Проверки проводят сотрудники Управления по делам ГОЧС Рязани. Очередной рейд состоялся в пятницу, 10 января. Спасатели провели его на реке Трубеж. Любителям зимней рыбалки рассказали правила поведения на льду и спасения в случае чрезвычайных ситуаций.

Рязанцам напомнили, что лед считается безопасным при его толщине не менее 7 сантиметров. Прочный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Признаками тонкого льда является молочно-мутный или серый цвет с замерзшими пузырями.