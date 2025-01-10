В Рязани рядом с корупсом агроуниверситета заметили машины экстренных служб
На улицу Костычева, 1 прибыли скорая и автомобиль дежурной части.
В Рязани рядом с корупсом агроуниверситета заметили машины экстренных служб. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает Telegram-канал «Неприличная Рязань».
На улицу Костычева, 1 прибыли скорая и автомобиль дежурной части.
«Активизировалась рассылка о заминированных объектах массового скопления граждан», — говорится в сообщении.
Официальные причины пока неизвестны.