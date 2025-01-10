В Рязани пьяный мужчина обокрал 51-летнего знакомого

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани пьяный мужчина обокрал 51-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчины познакомились на улице и решили продолжить выпивать в доме 51-летнего рязанца. Перед этим рязанцы зашли в магазин, где новый знакомый обрати внимание на кошелек 51-летнего рязанца. После застолья гость дождался, пока хозяин квартиры уснет, украл его кошелек, в котором было 53 тысячи и скрылся.

Нового знакомого мужчины нашли, им оказался 48-летний рязанец, ранее судимый за умышленное уничтожение чужого имущества. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело.