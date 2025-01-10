В Рязани отключили отопление на шести улицах

Также без отопления остались школа № 11 и детские сады №№ 19, 69, 77, 78.

В Рязани отключили отопление на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В пятницу, 10 января, с 16:00 до 20:00 отопления не будет по следующим адресам:

улица Матросова, дома №№ 2-А, 2-Б, 3, 5/7;

улица Телевизионная, дома №№ 2, 2-А, 2-Б, 3/1;

улица Халтурина, дома №№ 1-А, 1/1, 1-Б, 2, 3, 3-А, 4, 5-А, 9;

улица Ломоносова, дома №№ 1, 3, 5, 9, 9 к.1;

Куйбышевское шоссе, дома №№ 4/1, 6, 8, 10/2;

улица Бабушкина, дома №№ 3, 5, 7/4.

Также без отопления остались школа № 11 и детские сады №№ 19, 69, 77, 78.