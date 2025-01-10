В Рязани нашли подрядчика благоустройства Мемориального комплекса Скорбященского кладбища
Управление энергетики и ЖКХ мэрии заключило контракт на сумму 72 миллиона рублей 98 тысяч с московской фирмой ООО «ЭКОТЭЧ».
В Рязани нашли подрядчика для благоустройства Мемориального комплекса Скорбященского кладбища. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Управление энергетики и ЖКХ мэрии заключило контракт на сумму 72 миллиона рублей 98 тысяч с московской фирмой ООО «ЭКОТЭЧ». В аукционе участвовал только один заявитель.
Напомним, планировалось, что при выполнении работ подрядчик отсканирует барельефы, венки и памятные надписи, изготовит 3D модели и макеты. Также подрядчик должен озеленить территорию и благоустроить покрытие.