В Рязани нашли подрядчика благоустройства Мемориального комплекса Скорбященского кладбища

Управление энергетики и ЖКХ мэрии заключило контракт на сумму 72 миллиона рублей 98 тысяч с московской фирмой ООО «ЭКОТЭЧ».

В Рязани нашли подрядчика для благоустройства Мемориального комплекса Скорбященского кладбища. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Управление энергетики и ЖКХ мэрии заключило контракт на сумму 72 миллиона рублей 98 тысяч с московской фирмой ООО «ЭКОТЭЧ». В аукционе участвовал только один заявитель.

Напомним, планировалось, что при выполнении работ подрядчик отсканирует барельефы, венки и памятные надписи, изготовит 3D модели и макеты. Также подрядчик должен озеленить территорию и благоустроить покрытие.