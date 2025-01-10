В Рязани на проезде Яблочкова поймали пьяного водителя

Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

В Рязани на проезде Яблочкова поймали пьяного водителя. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ППС заметили автомобиль ВАЗ-2115, который неуверенно двигался по дороге. Его остановили для проверки. Во время общения с водителем патрульные заметили явные признаки опьянения. На место направили инспекторов ГАИ.

На требование полицейских пройти медосвидетельствование мужчина ответил отказом.

Его отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.