В России в 2024 году продажи автомобилей выросли на 48,4%

Самым популярным иностранным автобрендом стал Haval.

В России в 2024 году продажи автомобилей выросли на 48,4%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование «Автостата».

"Если рассматривать итоги декабря минувшего года, то за этот период в России было реализовано 123 431 новый легковой автомобиль. Это на 3,3% больше, чем за тот же месяц 2023 года", — сообщили аналитики.

В прошлом году самым популярным иностранным автобрендом стал Haval, объем реализации которого достиг 190,6 тыс. автомобилей. В список также вошли Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Jetour и Tank. В десятку попал и белорусский Belgee.

В модельном рейтинге лидирует семейство Lada Granta. За 2024 год было продано 201,5 тыс. таких автомобилей.