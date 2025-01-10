В России на 15% снизят срок временной нетрудоспособности граждан
Постепенное сокращение должно произойти к 2030 году.
В России на 15% снизят срок временной нетрудоспособности граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и с прогнозом до 2036 года.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, 2023 год — 100%, 2030 год — 85%", — сказано в документе.
Показатель будет достигнут благодаря увеличению числа россиян, ведущих здоровый образ жизни и проходящих диспансеризацию, а также за счет снижения общей заболеваемости работников.