В Минобороны сообщили об обстановке в Курской области на 10 января

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих, уничтожены 2 танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета.

В Минобороны сообщили об обстановке в Курской области на 10 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 280 военнослужащих, уничтожены 2 танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета.

Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.