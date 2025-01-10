Сеть кинотеатров «Пять звезд» рассказала о предпочтениях рязанцев на праздниках

Сеть кинотеатров «Пять звезд», расположенная в ТРЦ «Марко Молл», поделилась итогами работы в новогодние праздники. Всего за время праздников в кинотеатре побывали более 17,8 тыс. рязанцев. Количество посетителей выросло на 2% по сравнению с прошлым годом.

Максимальное число гостей было 2 января, на сеансы пришли более 3,7 тыс. человек, что составило 20% от общего числа посетителей в праздничные выходные.

Наибольшей популярностью среди рязанцев пользовались два российских фильма, вышедшие в прокат 1 января: «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».

«Новогодние праздники — это пора, когда хочется больше времени проводить с семьей и близкими людьми, чтобы насладиться продолжительным общением и получить положительные эмоции. Вкусная еда, активные развлечения и, конечно, кино, как один из лучших способов провести семейный досуг. Совместный просмотр фильмов остается важной частью семейных традиций для рязанцев», — отметил директор по маркетингу и PR ТРЦ «Марко Молл» Константин Денисов.