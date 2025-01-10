РНПК стала лучшей организацией шефской работы в региональной системе образования

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») по результатам смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования региона в 2024 году стала победителем в номинации «Социальное партнерство: шефы и профессиональная образовательная организация». Награду вручили на торжественной церемонии в правительстве Рязанской области.

С 2000 года Рязанская НПК является социальным партнером Касимовского нефтегазового колледжа. Сотрудничество ведется в рамках реализации корпоративной программы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие». Для завода образовательное учреждение готовит специалистов по направлениям «Переработки нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». За последние пять лет в компанию трудоустроились более 50 выпускников колледжа.

Рязанская НПК также укрепляет материально-техническую и образовательную базы Касимовского нефтегазового колледжа. При поддержке предприятия отремонтированы лаборатории, закуплены современное лабораторное оборудование и учебные стенды. Ежегодно студенты приезжают на нефтезавод на ознакомительные экскурсии, производственную практику, преподаватели — на стажировку.

Всего завод сотрудничает с 10 российскими вузами и четырьмя средними профессиональными учебными заведениями региона, среди которых, помимо Касимовского нефтегазового колледжа, Рязанский колледж электроники и железнодорожный техникум.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.