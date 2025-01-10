РИА Новости: рыба, выловленная в Черном море, проходит проверку безопасности

Ловля ведется в районе Севастополя вдали от берега.

Рыба, выловленная в Черном море, проходит тщательную проверку безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ВАРПЭ Германа Зверева.

По его словам, россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу — ее ловля была остановлена в Керченском проливе еще до ЧП с танкерами с мазутом.

Кроме того, сейчас ловля ведется в районе Севастополя вдали от берега, а каждая партия продукции проходит тщательные проверки безопасности.