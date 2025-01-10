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Поклонники группы «Чиж&Co» возмутились их выступлением в Рязани
Концерт группы прошел 9 января в Рязанской филармонии. По словам рязанцев, посетивших мероприятие, солист группы Сергей Чиграков был в нетрезвом состоянии.

Поклонники группы «Чиж&Co» возмутились выступлением в Рязани. На их жалобы изданию RTVI ответил директор группы Андрей Асанов.

Концерт группы прошел 9 января в Рязанской филармонии. По словам рязанцев, посетивших мероприятие, солист группы Сергей Чиграков был в нетрезвом состоянии.

Директор группы ответил на возмущения и завил, что лишь двое посетителей сдали билеты и покинули концерт. При этом, Асанов отметил, что на выступлении «Чиж & Co» в Рязани что-то могло быть «наверняка не так, как на обычном концерте».

«Может, Чиграков был чуть-чуть выпивший. Наверное, был такой момент. Но вы же сами понимаете — что есть разные состояния. Некоторым, наоборот, нравится», — заявил Асанов.

Однако директор группы также выразил готовность принести извинения тем, кто остался недоволен выступлением.

«Я могу заранее принести извинения тем, кому не понравилось. Будем стараться, чтоб такого больше не было, хотя такого и не было. Еще раз заранее прошу прощения перед зрителями», — заключил он.

Фото с официального сайт группы «Чиж&Co»