Новогодний декор на Рязанской ВДНХ оставят до 28 февраля

«Мы хотим, чтобы сказка длилась как можно дольше. Поэтому елочки-красавицы вместе с иллюминацией и другими арт-объектами остаются на Рязанской ВДНХ до конца зимы», — отметили в сообщении.