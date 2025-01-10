Минобороны Украины раскрыло военную стратегию на 2025 год

Среди ключевых приоритетов — стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны, усиление защиты ее воздушного пространства и морских путей, а также «асимметричный ответ» на попытки Вооруженных сил РФ добиться преимущества на поле боя.

Минобороны Украины раскрыло военную стратегию на 2025 год. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам главы министерства Рустема Умерова, план «базируется на четырех ключевых приоритетах». Среди них — стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны, усиление защиты ее воздушного и морского пространств, а также «асимметричный ответ» на попытки Вооруженных сил России достичь преимущества на поле боя.

Другие подробности и детали не раскрываются.