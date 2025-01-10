МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

В регионе ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца суток 10 января, ночью и утром 11 января на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

В таких условиях снижается видимость и возрастает риск возникновения ДТП. Граждан призвали к предельной осторожности.