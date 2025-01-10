Малков заявил, что Рязанская область не заинтересована в наличии клуба КХЛ

Губернатор региона пояснил, что для того, чтобы выйти в Континентальную хоккейную лигу, нужно вложить большие средства.

Малков заявил, что Рязанская область сейчас не заинтересована в наличии клуба КХЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Губернатор региона пояснил, что для того, чтобы выйти в Континентальную хоккейную лигу, нужно вложить большие средства.

«Купить легионеров, ничего, кроме денег, не нужно. Для нас все-таки важнее создать систему подготовки, чтобы дети имели возможность заниматься видами спорта, развиваться и делать в них карьеру. Поэтому мы не ставим задачу выйти в КХЛ, мы ставим задачу подготовить игроков для нашей команды в ВХЛ с самого нуля. Даже дети 2017 года рождения уже выигрывают многие российские соревнования», — заявил Малков.

В этом году ХК «Рязань-ВДВ» выступает в Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).