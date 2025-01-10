Лебедев: войска НАТО активно перебрасывают технику к границам России

Бронетранспортеры и танки появились на дорогах Польши, ведущих к Калининграду.

Войска НАТО активно перебрасывают технику к границам России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Бронетранспортеры и танки появились на дорогах Польши, ведущих к Калининграду, а также возле транспортного хаба Жешув. Из этой военной базы техника обычно поставляется на Украину.

Лебедев считает, что Запад готовит Польшу к конфликту с Россией и возможной блокаде Калининграда.