Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене ДК «Приокский» покажут спектакль народного молодежного театра «Нюанс» «Дорогая Памела» по мотивам пьесы Джона Патрика, а в филармонии рязанцы смогут увидеть балет «Лебединое озеро» — символ русского классического балета во всем мире.

Также на сцене филармонии состоится совместный концерт Рязанского камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина, а также музыканта мирового класса, победителя XV конкурса им. П. И. Чайковского пианиста Дмитрия Маслеева.

Во дворце молодежи покажут музыкальное представление для взрослых и детей «Раз в Крещенский вечерок», а в МКЦ выступит Московский казачий хор. Зрители услышат старинные казачьи напевы, военную классику и романсы, походные, исторические и лирические песни донских, кубанских и терских казаков.

В ДК РГАТУ пройдет стендап-концерт Кирилла Мазура — финалиста проекта «Открытый Микрофон», победителя проекта «Мани Майк» и резидента шоу «Стендап» на ТНТ.

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону с участием лучших биатлонистов страны, а в ДС «Олимпийский» пройдет домашний матч регулярного чемпионата НМХЛ сезон 2024/2025. ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с клубом «Южный Урал» из Орска.

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