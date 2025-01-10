Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям из-за неблагоприятной погоды

Участников дорожного движения призвали к предельной бдительности, а также попросили учитывать погодные условия и прогнозы синоптиков при планировании поездок.

Госавтоинспекция обратилась к рязанским водителям из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

10 января будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица.

Инспекторы напомнили, что грязь, нефтяные пятна и сырость снижают сцепление шин с дорожным покрытием. Это в свою очередь повышает риск возникновения ДТП.

Участников дорожного движения призвали к предельной бдительности, а также попросили учитывать погодные условия и прогнозы синоптиков при планировании поездок.