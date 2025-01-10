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Германия заблокировала выделение дополнительного пакета военной помощи Украине
Отмечается, что министры планировали предоставить Киеву новую помощь до выборов в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, включая поставки систем ПВО IRIS-T, ракет для Patriot, а также гаубицы и боеприпасы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Отмечается, что министры планировали предоставить Киеву новую помощь до выборов в Бундестаг, запланированных на 23 февраля, включая поставки систем ПВО IRIS-T, ракет для Patriot, а также гаубицы и боеприпасы.

Однако из канцелярии Шольца поступило неофициальное указание, что дополнительный пакет помощи не будет одобрен.