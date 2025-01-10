Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
Вск, 12
Пнд, 13
-1°
ЦБ USD 101.91 -0.38 11/01
ЦБ EUR 105.05 -0.04 11/01
Нал. USD 103.30 / 103.00 11/01 08:30
Нал. EUR 107.00 / 108.00 11/01 08:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
6 409
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
11 588
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
20 565
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
15 386
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Евросоюз перечислил Украине 3 млрд евро в виде транша кредита под активы РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение средств.

Евросоюз перечислил Украине 3 млрд евро в виде транша кредита от Группы семи (G7) под доходы от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«Сегодня мы предоставили Украине 3 млрд евро в виде первого транша европейской части кредита G7», — написала она в соцсети X.

По информации издания, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение средств. Он отметил, что всего в рамках инициативы предусмотрено выделение Украине 50 млрд долларов, 20 из которых должен предоставить Европейский союз. Шмыгаль добавил, что деньги направят «на приоритетные расходы бюджета» страны.