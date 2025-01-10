Евросоюз перечислил Украине 3 млрд евро в виде транша кредита под активы РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение средств.

Евросоюз перечислил Украине 3 млрд евро в виде транша кредита от Группы семи (G7) под доходы от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«Сегодня мы предоставили Украине 3 млрд евро в виде первого транша европейской части кредита G7», — написала она в соцсети X.

По информации издания, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил получение средств. Он отметил, что всего в рамках инициативы предусмотрено выделение Украине 50 млрд долларов, 20 из которых должен предоставить Европейский союз. Шмыгаль добавил, что деньги направят «на приоритетные расходы бюджета» страны.