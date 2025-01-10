Большинство рязанцев выступили за полный запрет продажи вейпов в России

Число противников составило 66%.

Большинство рязанцев выступили за полный запрет продажи вейпов в России. Об этом пишет Superjob.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них. 66% жителей региона поддержали эту инициативу.

Граждане среднего возраста чаще выступают за предложение спикера Госдумы, чем молодежь. Также среди сторонников больше женщин.

Отмечается, что среди респондентов, выступающих за полный запрет, 74% составляют некурящие граждане.