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Зеленский заявил, что Трамп пообещал ему победу Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый президент США Дональд Трамп якобы пообещал ему победу Украины в конфликте с Россией. Об этом он заявил в ходе своего новогоднего видеообращения, которое опубликовано в его telegram-канале. Зеленский уверен, что Вашингтон поможет заключить мирное соглашение на условиях Киева.

«Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире — в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном, что Украина победит», — отметил политик.

Он также выразил уверенность в желании Трампа «принести мир» и положить конец конфликту. По его словам, американский политик сможет принудить Россию заключить соглашение на условиях Киева.