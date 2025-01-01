Выживший в смертельном ДТП рязанский волонтер впал в кому

Выживший в смертельном ДТП рязанский волонтер находится в коме. Об этом 31 декабря сообщил добровольческий отряд «ГОРЫНИЧИ».

"Пострадавший на перегоне между Воронежем и Липецком находится в искусственной коме, состояние чрезвычайно тяжелое. Просим сугубых молитв об исцелении тяжелоболящего Владимира", — говорится в сообщении.

Напомним, в Липецкой области в ДТП погибли рязанские волонтеры, среди которых был Илья Корякин. Позже стали известны обстоятельства происшествия.