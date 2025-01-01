В рязанском парке Гагарина намерены построить храм

В рязанском парке Гагарина намерены построить храм. Об этом стало известно РЗН. Инфо.

Церковь намерены возвести за летним театром около входа со стороны лицея № 52 на улице Молодцова.

Напомним, в 2011 году местный бизнесмен Артур Атакишиев уже выступал с подобной инициативой. На публичных слушаниях большинство высказались против проекта, но комиссия рекомендовала отдать участок под строительство.

После этого около ДК «Приокский» и здания администрации прошли пикеты против храма, а также общественное собрание с участием 160 горожан.

Из-за поднявшего резонанса администрация Рязани отказалась предоставлять разрешение.