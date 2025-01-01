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В Рязани отремонтируют набережную от памятника Есенину до улицы Солнечной

В Рязани отремонтируют набережную от памятника Есенину до улицы Солнечной. Об этом губернатор сообщил в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024».

"Сейчас идет проектирование набережной от Кремля до Лесопарка. Надо понимать, что там есть разные ограничения по застройке, которые надо очень тщательно учитывать. Работой занимается одна из ведущих в этой сфере проектных организаций страны. Как только проект будет завершён, будем постепенно переходить к его реализации. Единственная проблема: из всех элементов пешеходного маршрута набережная, конечно, самая дорогая. Речь идет о миллиардах", — заявил политик.

По его словам, набережная не ограничивается только участком по Трубежу и Оке.

«У нас уже завершена разработка проекта продолжения набережной от Кремля до улицы Солнечной, за памятником Есенину. Очень красивый получился проект, сами работы оцениваются в сумму около 600 миллионов. Рассчитываем на то, что получим федеральную поддержку для реализации. Будем реставрировать памятник, обновлять пространство вокруг. Появятся разные ярусы по набережной, видовая площадка. Будет достойно и красиво», — отметил Малков.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2024».