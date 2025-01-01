В Новый год умерла актриса из «Служебного романа» и «Москва слезам не верит»

31 декабря на 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева. О смерти звезды фильма «Москва слезам не верит» сообщил российский Союз кинематографистов.

«31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Николаевна Выходцева… Инна Николаевна — человек с нелегкой судьбой, но, несмотря ни на что, оставалась удивительно добрым, отзывчивым человеком, — написано в некрологе.

Выходцева родилась в 1934 году, она окончила ВГИК в 1957, а после до конца жизни служила в театре-студии «Киноактер». Дебют актрисы состоялся в 1957 году в фильме «Балтийская слава». За 67 лет в кино она сыграла в 165 фильмах и сериалах. Среди них — «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», «Марш Турецкого», «Каменская», «Возвращение Мухтара» и «Ландыш серебристый». Также Выходцева работала актрисой дубляжа.