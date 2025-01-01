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Стало известно, кто первым родился в Рязанской области в 2025 году

Стало известно, кто первым родился в Рязанской области в 2025 году. 1 января в Перинатальном центре появилась девочка.

Ее вес 3420 граммов, рост 54 сантиметра. У матери (Яны) она стала вторым ребенком.

«В полночь вся семья отпраздновала наступление Нового года, а вот через тридцать минут схватки усилились и Яна уже поняла, что теперь точно пора ехать в роддом. Муж ее привез в приемный покой в 01 час 30 минут 1 января, а уже в 02 часа 45 минут она родила дочку, которую уже назвали Мирославой», — говорится в сообщении медучреждении.