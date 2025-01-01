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РИА Новости: потери украинских войск в 2024 году составили около 593 410 человек

Потери украинских войск в 2024 году составили около 593 410 человек. Об пишет РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.

Согласно недельным сводкам российского оборонного ведомства, ВСУ теряли около 4 тысяч военных за неделю в начале года, к марту эта цифра возросла до более 7 тысяч, но потом незначительно снизилась.

Затем потери украинских военнослужащих вновь стали расти и к концу мая впервые превысили 10 тысяч человек в неделю, после чего ни разу не опускались ниже этой цифры.

Больше всего военнослужащих за неделю украинские войска потеряли с 26 октября по 1 ноября — около 17 тысяч человек.