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Малков объяснил, почему на улице Спортивной решили сделать тоннель, а не переход

Павел Малков объяснил, почему на улице Спортивной решили сделать тоннель под железной дорогой, а не надземный переход. Об этом губернатор сообщил в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024».

"Уже получили техусловия от РЖД на прокол под железной дорогой, сейчас делаем проект, считаем смету. Обязательно будем делать.

Мы рассматривали переход над железной дорогой. Это проще, дешевле, но неудобно для людей, потому что получается очень высокий переход. Под железной дорогой можно сделать аккуратно и удобно для маломобильных граждан. Уверен, что будет красиво", — заявил политик.

Напомним, тоннель позволит соединить Лыбедский бульвар и ЦПКиО для комфортного движения по пешеходному маршруту «Рязань пешеходная». В настоящее время на пути находится два регулируемых перехода через железную и обычную дорогу.

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2024».