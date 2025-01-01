Людей больше, чем машин. Утренний репортаж из центра Рязани

Утром среду, 1 января, редакция РЗН. Инфо прогулялась по центральным улицам города. Людей на улицах оказалось больше, чем машин. При этом 70% из них — полупустой общественный транспорт. Еще 20%, предположительно, — таксисты. На светофорах собиралось не более 3-4 машин.

Больше всего людей удалось встретить в парках. Чаще всего попадались семьи с детьми или те, кто вышел прогуляться c собакой. Кроме того, встречались туристы, в том числе и с гидами. Также были замечены только возвращающиеся с торжеств и даже бегающие спортсмены.

Следы от торжеств (мусор, конфетти, пиротехнику) сотрудники ДБГ успели убрать до 10 часов.