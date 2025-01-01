А что в кино? «Волшебник изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — семейное фэнтези, экранизация сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» расскажет о приключениях девочки Элли и ее собачки Тотошки, которые попадают в волшебную страну.
«Финист. Первый богатырь» — приключенческая лента из вселенной кинофраншизы «Последний богатырь». Главные роли в фильме исполняют Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин.
«Постучись в мою Тверь» — романтическая комедия производства кинокомпании братьев Андреасян. Главные роли в фильме исполняют Павел Прилучный и Мария Горбань.
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