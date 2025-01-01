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Пять лучших блюд от похмелья
8 часов назад
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Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 2024 14:09
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Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
26 декабря 2024 14:19
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«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 2024 11:56
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А что в кино? «Волшебник изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — семейное фэнтези, экранизация сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» расскажет о приключениях девочки Элли и ее собачки Тотошки, которые попадают в волшебную страну.

«Финист. Первый богатырь» — приключенческая лента из вселенной кинофраншизы «Последний богатырь». Главные роли в фильме исполняют Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин.

«Постучись в мою Тверь» — романтическая комедия производства кинокомпании братьев Андреасян. Главные роли в фильме исполняют Павел Прилучный и Мария Горбань.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».