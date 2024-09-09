Водителя, устроившего смертельное ДТП на Московском шоссе, заключили под стражу

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Водителя, устроившего смертельное ДТП на Московском шоссе, заключили под стражу. Об этом сообщает региональным следком.

В понедельник, 9 сентября, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Напомним, авария случилась в пятницу, 6 сентября, около дома № 21 по Московскому шоссе. Пострадавший пятилетний ребенок скончался в больнице.