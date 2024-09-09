Водителя, по вине которого погиб пятилетний рязанец, отправили в СИЗО

Его взяли под стражу на 2 месяца.

Водителя, по вине которого погиб пятилетний рязанец, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину взяли под стражу сроком на 2 месяца. Это стало известно после заседания суда в понедельник, 9 сентября.

Напомним, 6 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП на Московском шоссе. В аварии пострадали три человека. На следующий день пострадавший пятилетний ребенок скончался в больнице. В данный момент его родители разыскивают очевидцев ДТП.